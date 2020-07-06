في حديقة حيوان بسويسرا نمر يقتل حارسة أمام الزوار

برن- (بي بي سي):

هاجم نمر سيبيري امرأة تعمل في حديقة حيوانات في سويسرا وقتلها أمام الزوار والموظفين.

وقالت حديقة حيوانات زيورخ إنّ الموظفين الآخرين هرعوا لمساعدتها وتمكنوا في نهاية المطاف من سحب النمر من القفص، ولكنّ الحارسة البالغة من العمر 55 عاما توفيت في مكان الحادث.

ولا يزال التحقيق جارياً لتحديد سبب وجود الحارسة داخل القفص، في نفس الوقت مع النمر.

وقالت حديقة الحيوان في بيان إنه على الرغم من أنّ فريق الطوارئ الخاص بها استدرج النمر إلى قفص آخر، إلا أنّ جهود إنعاش الحارس الجريحة باءت بالفشل.

وقالت المتحدثة باسم شرطة زيورخ جوديث هويدل: "للأسف جاءت المساعدة متأخرة للغاية".

ووُلد النمر، المسمى إيرينا، في حديقة حيوانات بالدنمارك في عام 2015 ونقل إلى زيورخ العام الماضي.

ونقلت وكالة أسوشيتدبرس للأنباء عن مدير حديقة الحيوانات في زيورخ سيفيرين دريسن، أنّ الحارسة كانت تعمل هناك لبعض الوقت.

وأضاف دريسن: "تعاطفنا الكامل مع أقارب الضحية".

وتعتبر هجمات الحيوانات في حدائق الحيوان نادرة نسبياً، ولكن هذا ليس الهجوم الأول الذي يتم الإبلاغ عنه في حديقة حيوانات زيورخ.

ففي ديسمبر من عام 2019، قام تمساح في حديقة الحيوانات بعضّ يد أحد الحراس أثناء قيامه بعملية تنظيف روتينية. وعندما فشلت محاولات تحرير الحارس، اتخذ قرار بإطلاق النار على التمساح.