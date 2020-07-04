كورونا في البرازيل: 1.5 مليون إصابة و61 ألفا و884 وفاة

ساو باولو- (د ب أ):

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" في البرازيل إلى 1.5 مليون حالة، حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم السبت بتوقيت ساو باولو، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز.

وأشارت البيانات إلى أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس في البرازيل بلغ 61 ألفا و884 وفاة. وتعافى من المرض 957 ألفا و692 من المصابين حتى الآن .

وأعلنت البرازيل تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل حوالي 18 أسبوعا.