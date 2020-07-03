أوتشا بالسودان: 27 ألف شخص أخلوا منازلهم جراء نزاع في جبل مرة بدارفور
الخرطوم - أ ش أ
قال مكتب تنسيق الشئون الإنسانية في السودان "أوتشا"، إن 27 ألف شخص، على الأقل، أخلوا منازلهم ولجأوا إلى قرية "توقا" بجبل مرة، في وسط دارفور، بعد نزاع داخلي بين فصيلين من "جيش تحرير السودان– جناح عبد الواحد نور"، الذي بدأ في أوائل يونيو الماضي.
وذكر مكتب "أوتشا"، في بيان، أن مفوضية العون الإنساني الحكومية أوضحا أن الأشخاص وصلوا إلى مناطق عدة، وأن آخرين لجأوا إلى الجبال، مضيفا: "بناء على الملاحظات والتقاير العامة من قادة المجتمع، فإن النازحين الجدد في حاجة ماسة إلى الغذاء، والمأوى، وكذلك المساعدات الصحية".
وأشار إلى أن بعثة الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة في دارفور "يوناميد" وزعت 10 آلاف لتر من مياه الشرب وسلّمت حاويتين للمياه مزودة بصنابير، كما يعتزم برنامج الغذاء العالمي توزيع الغذاء على النازحين.
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