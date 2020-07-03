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"نتائج إيجابية خلال أسبوعين".. ‏الصحة العالمية: لا يوجد علاج لكورونا حتى الآن ‎

05:44 م الجمعة 03 يوليه 2020
"نتائج إيجابية خلال أسبوعين".. ‏الصحة العالمية: لا يوجد علاج لكورونا حتى الآن ‎

منظمة الصحة العالمية

وكالات:

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أنه لم تثبت حتى الآن فعالية أي لقاح للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك بحسب ما ذكرت فضائية العربية.

كما توقعت المنظمة العالمية ظوهر نتائج مبدئية لتجارب علاج كورونا خلال أسبوعين.

وكانت منظمة الصحة العالمية، أكدت سابقًا أنها تعتبر نتائج اختبارات "ديكساميثازون" لعلاج فيروس كورونا المستجد "طفرة" في مكافحة الجائحة، مشددة على ضرورة استخدام هذا الدواء بإشراف دقيق للأطباء.

وقال مدير برنامج الطوارئ في المنظمة، مايك رايان: "ديكساميثازون يمثل واحدة من الطفرات الكثيرة اللازمة لمكافحة COVID-19، لكننا بحاجة إلى دراسة كل المعطيات الخاصة باستخدام الدواء".

وشدد رايان على أنه من بالغ الأهمية اعتماد "ديكساميثازون" بإشراف دقيق من قبل الموظفين الطبيين، مشيرا إلى أنه من المهم جدا ضمان تخزين كميات كافية من هذا الدواء لاعتمادها في علاج الحالات الصعبة والحرجة.

وذكر المسؤول، أنه يأمل في أن تكون الإرشادات الخاصة باستخدام هذا الدواء جاهزة في المستقبل القريب.

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا كوفيد 19

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