بعد 18 يومًا من ثبوت إصابتها.. تعافي رئيسة بوليفيا من فيروس كورونا

وكالات:

أعلنت رئيسة بوليفيا المؤقتة جانيني آنييس، الثلاثاء، تعافيها من الإصابة بفيروس كورونا وعودتها للعمل.

وغرّد عبر تويتر: "أشكركم من صميم قلبي على الحب والدعم خلال مرضي بفيروس كورونا... شعب بوليفيا عائلة عظيمة وسنمضي قدما".

كانت رئيسة بوليفيا أعلنت في 10 من الشهر الجاري ثبوت إصابتها بـ"كوفيد 19". وقالت في تغريدة حينها إنها في حالة "جيدة" وتواصل العمل وهي في العزل. وأضافت "معا سنتجاوز ذلك".

وجاء ذلك بعد أسبوع من إعلان وزيرة الصحة البوليفية ماريا إيدي روكا، إصابتها بفيروس كورونا، إلى جانب عدد من مسؤولي الحكومة.

وحتى الآن سجلت بوليفيا، البالغ عدد سكانها أكثر من 11.5 مليون نسمة، 69429 إصابة بفيروس كورونا و2583 وفاة.