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جماعات إرهابية تشن هجوما على قرية بريف حماة الشمالي

12:18 م الأحد 26 يوليه 2020
جماعات إرهابية تشن هجوما على قرية بريف حماة الشمالي

ارشيفية

دمشق - أ ش أ

شنت مجموعات مسلحة مجهولة، يرجح أنها تنتمي لتنظيم "داعش" الإرهابي، هجوما على قرية الخفية بناحية السعن في ريف سلمية الشمال شرقي.

وأفادت وسائل إعلام سورية، نقلا عن مصادرها، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم"، اليوم الأحد- أن المسلحين قتلوا شخصا وأحرقوا قرية الخفية الواقعة بريف حماة الشمالي، وسرقوا سيارات قاطنيها.

وتشن جماعات مسلحة بين الحين والآخر هجمات على قرى بريف حماة الشمالي وتقوم بعمليات نهب وسرقة وقتل.

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جماعات إرهابية داعش ريف حماة الشمالي

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