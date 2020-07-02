أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة التعايش مع كورونا إعدام المسماري رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

روسيا تنفي تزويد حركة طالبان الأفغانية بالأسلحة

03:43 م الخميس 02 يوليه 2020
روسيا تنفي تزويد حركة طالبان الأفغانية بالأسلحة

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروف

موسكو – (أ ش أ):

نفت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن تكون بلادها قد زودت حركة طالبان الأفغانية بالأسلحة، مشيرة إلى أن موسكو تزود الحكومة الأفغانية الشرعية فقط بالسلاح.

وقالت زاخاروفا - في تصريح صحفي اليوم الخميس -: "إن روسيا قامت بتزويد الحكومة الشرعية الأفغانية فقط بالسلاح، وهذا أمر معروف".

وأضافت المتحدثة الرسمية للخارجية الروسية :" أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لم يطرح خلال لقائه مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مسألة إيقاف التزويد المزعوم لحركة طالبان بالسلاح الروسي".

يُذكر أن بعض وسائل الإعلام الأمريكية وشخصيات بالكونجرس الأمريكي تتهم روسيا بتزويد حركة طالبان الأفغانية بالسلاح، وتدفع لهم مكافآت مالية لقتل الجنود الأمريكيين في أفغانستان.

هذا المحتوى من

ماريا زاخاروفا الخارجية الروسية روسيا حركة طالبان

الخبر التالى:

الكويت: حالة وفاة واحدة و919 إصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 69814

    عدد المصابين

  • 18881

    عدد المتعافين

  • 3034

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 10538577

    عدد المصابين

  • 5395571

    عدد المتعافين

  • 512689

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:خطة صرف دفعات متجمدات العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات (جدول)