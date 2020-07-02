روسيا تنفي تزويد حركة طالبان الأفغانية بالأسلحة

موسكو – (أ ش أ):

نفت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن تكون بلادها قد زودت حركة طالبان الأفغانية بالأسلحة، مشيرة إلى أن موسكو تزود الحكومة الأفغانية الشرعية فقط بالسلاح.

وقالت زاخاروفا - في تصريح صحفي اليوم الخميس -: "إن روسيا قامت بتزويد الحكومة الشرعية الأفغانية فقط بالسلاح، وهذا أمر معروف".

وأضافت المتحدثة الرسمية للخارجية الروسية :" أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لم يطرح خلال لقائه مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مسألة إيقاف التزويد المزعوم لحركة طالبان بالسلاح الروسي".

يُذكر أن بعض وسائل الإعلام الأمريكية وشخصيات بالكونجرس الأمريكي تتهم روسيا بتزويد حركة طالبان الأفغانية بالسلاح، وتدفع لهم مكافآت مالية لقتل الجنود الأمريكيين في أفغانستان.