موسكو تكشف حقيقة مشاركة عسكريين روس بالعمليات في ليبيا
(وكالات):
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن العسكريين الروس لا يشاركون بالعمليات في ليبيا.
وأكد ممثل الكرملين، أنه لا يعرف عن وجود أنشطة لمجموعات منظمة من المواطنين الروس في ليبيا.
وأضاف بيسكوف، في حديث مع الصحفيين اليوم الخميس، أنه لا توجد لدى الكرملين "أي معلومات حول هذا الأمر".
وقال بيسكوف: "لا يشارك العسكريون الروس، بأي شكل من الأشكال في أي عمليات جارية في ليبيا. لسنا على علم بأي وجود لمواطنين روس منظمين يمكن أن يشاركوا في العمليات هناك".
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