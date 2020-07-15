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السودان:عقد اجتماع عاجل لبحث الإعلان الإثيوبي عن بدء ملء سد النهضة

04:35 م الأربعاء 15 يوليه 2020
السودان:عقد اجتماع عاجل لبحث الإعلان الإثيوبي عن بدء ملء سد النهضة

سد النهضة

وكالات:

تعقد وزارة الري السودانية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا عاجلاً لبحث الإعلان الإثيوبي لبدء الملء الأول لسد النهضة، حسبما نقلت سكاي نيوز.

وأعلن وزير المياه والري الإثيوبي سيليشي بيكيلي، الأربعاء،بدء ملء خزان سد النهضة، حسبما نقلت وسائل الإعلام الرسمية في إثيوبيا، بعد يومين من فشل المحادثات مع مصر والسودان في التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل السد.

كما قال الدبلوماسي الإثيوبي نبييو تيدلا إن أديس أبابا بدأت ملء السد، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر.

وأوضح وزير الري الإثيوبي إن عملية التخزين الأولى تُقدّر بـ4.9 مليار متر مُكعب، موضحًا أن"بناء وتعبئة سد النهضة تسير بشكل طبيعي".

ولفت بيكيلي إلى أن أديس أبابا تحفظت على بعض النقاط في الحوار مع مصر والسودان.

يأتي ذلك بعد إظهار صور التقطتها الأقمار الصناعية نشرتها وكالة"أسوشيتد برس"، أمس الثلاثاء، زيادة منسوب المياه في خزان سد النهضة الذي لا تزال تختلف مصر وإثيوبيا حول عدد من النقاط الخلافية بشأنه، لعلّ أبرزها آلية ملئهوتشغيله.

اختتمت جولة المفاوضات التي باءت بالفشل بعد 11 يومًا من مباحثات يرعاها الاتحاد الأفريقي، بحضور وزراء المياه والري بالدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)والمُراقبين.

سد النهضة السودان إثيوبيا وزارة الري السودانية

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