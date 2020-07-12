أكثر من 13 ألف إصابة بفيروس كورونا في يوم واحد بجنوب أفريقيا
جوهانسبرج - (د ب أ):
أعلنت السلطات الصحية في جنوب أفريقيا يوم السبت إصابة 13 ألفا و 497 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 264 الفا و 184 شخصا من بينهم 3971 حالة وفاة.
وكان أكثر من ثلث حالات الاصابة في البقعة الساخنة الجديدة في مقاطعة جوتند، والتي تشمل جوهانسبرج والعاصمة بريتوريا.
وأعربت المستشفيات العامة عن مخاوفها بشأن نقص الأسرة المتاحة والأكسجين الطبي.
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