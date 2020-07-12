أكثر الكلمات إنتشاراً

محمود رضا الفريق محمد العصار سد النهضة التعايش مع كورونا فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

أكثر من 13 ألف إصابة بفيروس كورونا في يوم واحد بجنوب أفريقيا

03:08 ص الأحد 12 يوليه 2020
أكثر من 13 ألف إصابة بفيروس كورونا في يوم واحد بجنوب أفريقيا

أكثر من 13 ألف إصابة بفيروس كورونا في يوم واحد بجن

جوهانسبرج - (د ب أ):
أعلنت السلطات الصحية في جنوب أفريقيا يوم السبت إصابة 13 ألفا و 497 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 264 الفا و 184 شخصا من بينهم 3971 حالة وفاة.

وكان أكثر من ثلث حالات الاصابة في البقعة الساخنة الجديدة في مقاطعة جوتند، والتي تشمل جوهانسبرج والعاصمة بريتوريا.

وأعربت المستشفيات العامة عن مخاوفها بشأن نقص الأسرة المتاحة والأكسجين الطبي.

جنوب افريقيا فيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 81158

    عدد المصابين

  • 23876

    عدد المتعافين

  • 3769

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 12597849

    عدد المصابين

  • 7090230

    عدد المتعافين

  • 560026

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"شديد الحرارة جنوبًا".. الأرصاد تصدر بيانها بشأن طقس الأحد