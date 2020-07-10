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وفيات كورونا في فرنسا تتخطى 30 ألفا

09:09 م الجمعة 10 يوليه 2020
وفيات كورونا في فرنسا تتخطى 30 ألفا

كورونا في فرنسا

(وكالات):
أصبحت فرنسا، اليوم الجمعة، سادس دولة في العالم تتخطى فيها الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد حاجز 30 ألف شخص.
وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية في بيان ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد بواقع 25 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل الإجمالي إلى 30004.
وعدد الوفيات المسجل يوم الجمعة مرتفع مقارنة بمتوسط بلغ 15 وفاة يوميا على مدى الأيام السبعة الماضية. وكان المتوسط في يونيو هو 34 وفاة يوميا وفي مايو 143 وفي أبريل نيسان 695 وفاة يوميا.
وواصل عدد من يعالجون في المستشفيات من كوفيد-19 التراجع الذي يشهده منذ أسابيع بخروج 115 ليصل العدد إلى 7062 مريضا.
وأضافت الوزارة أن عدد الخاضعين للعلاج في وحدات العناية الفائقة بسبب المرض انخفض إلى 496 في أول مرة يقل فيها عن 500 منذ منتصف مارس.

فرنسا وزارة الصحة الفرنسية فيروس كورونا

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