متظاهرون في تايلاند يطالبون بتحرك حكومي في قضية اختطاف ناشط في كمبوديا

بانكوك – (د ب ا):

طالبت مجموعة من المتظاهرين التايلانديين الحكومة بالتحرك في قضية اختطاف ناشط تايلاندي في بنوم بنه الأسبوع الماضي.

وقال الناشط سوميوت بريكساكاسيمسوك للصحفيين أمام السفارة الكمبودية في بانكوك اليوم الاثنين " مطلبنا الأول أن تحقق الحكومة الكمبودية في القضية، وتلقى القبض على منفذي عملية الخطف".

وكانت جماعة مسلحة قد قامت باختطاف وانشاليارم ساتساكسيت، الناشط التايلاندي المطالب بالديمقراطية ، نحو الساعة السادسة بالتوقيت المحلي ( 1100 بتوقيت جرينتش) الخميس الماضي، بحسب ما قالته جماعات حقوقية، نقلا عن شهود عيان وكاميرات مراقبة.

وقال سوميوت، الذي كان ضمن 30 متظاهرا احتشدوا اليوم " إذا كان مازال على قيد الحياة، من فضلكم أعيدوه. إذا كان قد مات، أعيدوا جثته لتايلاند، لكي تقيم أسرته مراسم دينية لدفنه".

وجرى تسليم طلب المجموعة لممثل من سفارة كمبوديا.

ويشار إلى أن وانشاليارم له صلة بحركة " القمصان الحمراء" المطالبة بالديمقراطية في تايلاند، التي تعارض المؤسسة التقليدية في البلاد ومشاركة الجيش في السياسة.

ولم يبد مسؤولو تايلاند رد فعل على قضية وانشاليارم.

وقال نائب رئيس الوزراء براويت وانجسوان اليوم إن القضية تخص السلطات الكمبودية.