المجلس الأعلى للدفاع في لبنان يقترح تمديد التعبئة حتى 5 يوليو المقبل

بيروت - (د ب أ):

اقترح المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، اليوم الخميس، تمديد حال التعبئة العامة اعتبارا من الثامن يونيو الجاري إلى الخامس من يوليو المقبل .

وطلب المجلس، حسبما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم، من وسائل الإعلام الاستمرار في الحملات التوعوية للحد من فيروس كورونا.

وأوضح رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب "أن الخطر ما زال داهما والتدابير والإجراءات ما زالت ملحة".

وشدد وزير الصحة الدكتور حمد حسن على "ضرورة الالتزام بفترة الحجر خصوصا للوافدين من الخارج".