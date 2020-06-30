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بايدن يستعد لشن هجوم على ترامب بسبب "سوء إدارة أزمة كورونا"

07:56 م الثلاثاء 30 يونيو 2020
بايدن يستعد لشن هجوم على ترامب بسبب "سوء إدارة أزمة كورونا"

جو بايدن

وكالات

يستعد جو بايدن المرشح الرئاسي الديمقراطي الأمريكي، لشن هجومًا جديدًا، على الرئيس دونالد ترامب لسوء تعامله مع جائحة كورونا، مع ارتفاع أعداد حالات الإصابة المؤكدة في العديد من الولايات، اليوم الثلاثاء، حسبكا ذكرت رويترز.

وقال مساعد لبايدن، طلب عدم نشر اسمه راجع كلمة سيلقيها المرشح الرئاسي الديمقراطي، في ولنجتون بولاية ديلاوير اليوم، إن تصرفا مبكرا من ترامب كان بإمكانه خفض أعداد المصابين والحد من الأثر الاقتصادي للفيروس.

وأضاف إن بايدن سيتهم ترامب بتجاهل كامل للأزمة مع ارتفاع الإصابات مرة أخرى، وأنه سيراجع التسلسل الزمني لتصرفات ترامب وإخفاقاته وسيلقي الضوء على الإجراءات البديهية التي رفض ترامب القيام بها من أجل السيطرة على تفشي الفيروس.

وسجلت الولايات المتحدة نحو 2.6 مليون إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وأكثر من 126 ألف حالة وفاة وهي أعداد أكبر منها في أي بلد آخر وفقا لإحصاءات رويترز.

جو بايدن أزمة كورونا ترامب فيروس كورونا

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