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"50 فقط".. إسرائيل تشدد القيود على التجمعات بعد تزايد إصابات كورونا

09:45 ص الثلاثاء 30 يونيو 2020
"50 فقط".. إسرائيل تشدد القيود على التجمعات بعد تزايد إصابات كورونا

فيروس كورونا

تل أبيب- (د ب أ):

صادقت الحكومة الإسرائيلية الليلة الماضية على تشديد القيود على التجمعات، وذلك بعد تزايد إصابات كورونا.

ووفقا لما ذكرته هيئة البث الإسرائيلي، الثلاثاء، تقرر تقليص عدد الحضور في التجمعات إلى 50 ليشمل ذلك الجنازات والصلوات أيضا.

كما تقرر إجراء الامتحانات الأكاديمية عن بعد باستثناء حالات معينة يتم الاتفاق عليها بين وزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي.

وفي القطاع العام يتاح لـ30% من الموظفين العمل من البيت.

وكانت إسرائيل سارعت لفرض تدابير مشددة منتصف مارس ما أدى إلى تسجيل معدلات منخفضة نسبيا لإصابات كورونا، إلى جانب معدلات وفاة منخفضة بصورة كبيرة.

إلا أنها سارعت أيضا إلى رفع الإغلاق، ما تسبب في تزايد حالات الإصابة مرة أخرى منذ نهاية مايو.

وسجلت إسرائيل 588 إصابة جديدة بكورونا في آخر 24 ساعة.

وإجمالا، سجلت إسرائيل 24 ألفا و441 إصابة بكورونا و319 حالة وفاة.

فيروس كورونا الحكومة الإسرائيلية إسرائيل كوفيد 19

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