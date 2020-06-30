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كورونا في إيطاليا: الإصابات 240 ألفا و436 والوفيات 34 ألفا و744

09:39 ص الثلاثاء 30 يونيو 2020
كورونا في إيطاليا: الإصابات 240 ألفا و436 والوفيات 34 ألفا و744

فيروس كورونا

ميلانو- (د ب أ):

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في إيطاليا إلى 240 ألفا و436 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح الثلاثاء بتوقيت ميلانو (05:30 بتوقيت جرينتش)، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في إيطاليا جراء الفيروس بلغت 34 ألفا و744 حالة. وتعافى 189 ألفا و196 شخصا من المصابين حتى الآن .

ومر نحو 21 أسبوعا منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في إيطاليا.

فيروس كورونا إيطاليا كوفيد 19

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