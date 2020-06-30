اليابان عن تمرير الصين لقانون الأمن القومي لهونج كونج: "أمر مؤسف"

طوكيو- (د ب أ):

اعتبرت اليابان أن تمرير الصين لقانون الأمن القومي لهونج كونج - إذا كان صحيحا- فهو "مؤسف".

وقال يوشيهيدي سوجا المتحدث باسم الحكومة اليابانية في مؤتمر صحفي إنه إذا أقرت الصين قانون الأمن القومي لهونج كونج على الرغم من "القلق العميق بين مواطني هونج كونج والمجتمع الدولي، فسوف يكون ذلك مؤسفا".

ويقول سوجا إن هذه الخطوة "سوف تضعف ثقة المجتمع الدولي في مبدأ (دولة واحدة ونظامان)".

وقال إن: "(دولة واحدة ونظامان) مبدأ مهم للغاية لليابان، حيث لدينا علاقات اقتصادية وثيقة وتبادلات إنسانية مع هونج كونج".