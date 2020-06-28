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لبنان يسجل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا

05:59 م الأحد 28 يونيو 2020
لبنان يسجل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا في لبنان

بيروت - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 1740 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) .
وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم إلى تسجيل حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 34 حالة، معظمهم من المتقدمين في العمر وكانوا يعانون أمراضا مزمنة.
وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 1201 فحصا شملت المقيمين داخل لبنان والعائدين من الخارج في رحلات الإجلاء الجوية الاستثنائية.

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