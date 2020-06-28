لبنان يسجل حالة وفاة و21 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بيروت- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان، الأحد، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في البلاد إلى 34 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى 21 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1740 حالة.

ولفتت إلى أن اجمالي حالات الشفاء بلغت 1134.

وكان مجلس الوزراء اللبناني مدد التعبئة العامة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد حتى الخامس من تموز/ يوليو المقبل.