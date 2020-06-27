طوكيو تسجل ٥٧ إصابة جديدة بكورونا في أعلى معدل منذ رفع حالة الطوارئ

طوكيو- (أ ش أ):

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية (طوكيو)، اليوم السبت، تسجيل 57 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الأربعة والعشرين الماضية.

وذكرت صحيفة جابان تايمز اليابانية، أن ذلك يعد أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ أن رفعت اليابان حالة الطوارئ في 25 مايو الماضي، مشيرة إلى أن هذه الحصيلة ترفع العدد الإجمالي للمصابين في طوكيو إلى 6054 حالة.

وتأتي حصيلة، اليوم السبت، بعد يوم واحد من تسجيل أكثر من 100 حالة إصابة في عموم أنحاء اليابان، وهي الحصيلة الأعلى منذ التاسع من شهر مايو الماضي.

ويقول بعض الخبراء إن هذه الأرقام من الممكن أن تكون علامة على أن جائحة كورونا بدأت تستعيد قوتها مرة أخرى بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية والقيود الاجتماعية وعلى قطاع الأعمال.