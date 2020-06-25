رئيس وزراء العراق: حكومتنا تهدف إلى إجراء انتخابات عادلة

بغداد - (د ب أ):

صرح رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اليوم الخميس بأن الحكومة العراقية الحالية تهدف إلى إجراء انتخابات عادلة وعملية بناء حقيقي للدولة.

وقال خلال لقائه مع مجموعة من الإعلاميين والصحفيين والمحللين السياسيين "علينا العمل بكل جد لتهيئة الظروف لانتخابات عادلة ونزيهة للوصول إلى نتائج يشعر المواطن فيها أنه ممثّل ولا يشعر بأن صوته مخطوف".

وأضاف "هناك خسارة بمليارات الدولارات سنويا في المنافذ الحدودية وهناك عصابات وجماعات وقطّاع طرق وأصحاب نفوذ، هم من يسيطرون في بعض الأحيان على المنافذ وعلى حساب الدولة، وستكون هناك حملة قريبة لإعادة الاعتبار الى المنافذ، وسنحارب أشباحا".

وأوضح أن"الأموال هي ملك للشعب العراقي وليست لأصحاب النفوذ أو أصحاب السلاح الذين يفرضون إراداتهم على حساب المصلحة العامة، وسنتخذ في القريب العاجل مجموعة إجراءات لتغيير بعض المواقع الإدارية في الدولة، وسنسمع بعدها حملة تشويه للحكومة، لأن هناك من سيتضرر جراء هذه التغييرات، ونقول بكلّ صراحة: ليس لدينا أي شيء نخسره".

وقال رئيس الوزراء العراقي: "إن الفساد أخطر من الإرهاب، لأنه يساعد الإرهابيين، وستكون لدينا حملة لمتابعة أسباب هذا الفساد وملاحقة الفاسدين".

وأشار إلى أن "التحديات التي نواجهها اليوم كبيرة، وعندما يكون هناك نقد للحكومة فيجب أن يكون مبنيا على الحقيقة ويساعدنا، وليس على تأويلات أو صراعات سياسية".

وأضاف أن "التدخلات الإقليمية في العراق لن تنجح إلا اذا كان هناك طرف في الداخل يعمل على ذلك، ويجب أن لانسمح بتدخلات تهدد السيادة العراقية أو النسيج الاجتماعي العراقي، ولن نسمح بمغامرات لأطراف خارجية في العراق... فالعراق ليس دولة هامشية، والمغامرة على أرضه غير مقبولة".