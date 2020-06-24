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شكري وبومبيو يناقشان آخر التطورات في ليبيا وسد النهضة

07:33 م الأربعاء 24 يونيو 2020
شكري وبومبيو يناقشان آخر التطورات في ليبيا وسد النهضة

شكري وبومبيو

(وكالات):

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، للتباحُث حول عدد من الملفات المرتبطة بالعلاقات الثنائية، فضلاً عن القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وصرح المُستشار أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيريّن أكدا خلال الاتصال على استراتيجية وخصوصية العلاقات التي تجمع الدولتّين، وتطرقا إلى سُبل تطوير شتى جوانبها بما يحقق المصالح المشتركة لمصر والولايات المتحدة على كافة الأصعدة.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن "شكري" و"بومبيو" تبادلا الرؤى حول مستجدات مجمل الملفات الإقليمية والتطورات المتسارعة بمنطقة الشرق الأوسط، وخاصةً في كل من ليبيا وفلسطين وسوريا واليمن، حيث واستعرض شكري، جهود الدولة المصرية الرامية إلى التوصل لتسويات سلمية تحقق الاستقرار المنشود بالمنطقة ومواجهة كل مظاهر الإرهاب والتدخلات الخارجية التي تسعى لتأجيج الأوضاع في كافة أرجاء المنطقة.

كما تطرق شكري، إلى آخر التطورات الخاصة بقضية سد النهضة في ضوء تعثر المفاوضات نتيجة للمواقف الإثيوبية المتعنتة، وتأثيرها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

واتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق بينهما خلال المرحلة المقبلة حول كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

سامح شكري وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سد النهضة الأزمة الليبية

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