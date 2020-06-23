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كتاب جون بولتون: ترامب كان مستعدا للخروج من الناتو عام 2018

04:37 م الثلاثاء 23 يونيو 2020
كتاب جون بولتون: ترامب كان مستعدا للخروج من الناتو عام 2018

مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون

واشنطن- (د ب ا):

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون في كتابه الجديد، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان على استعداد للخروج من حلف شمال الأطلسي (الناتو) عام 2018، حيث إعاد ذكر روايته لقمة للتحالف شابتها التوترات بشأن مساهمات الدول الأوروبية الأعضاء بالحلف.

وكان ترامب غاضبا بشأن إخفاق ألمانيا في الإيفاء بهدف الانفاق على الدفاع المحدد من قبل المنظمة، الذي يقدر بـ 2 % من إجمالي الناتج المحلي.

وأثار خط أنابيب الغاز(نورد ستريم 2) غضب الرئيس الأمريكي، حيث تساءل عن سبب إرسال واشنطن قوات للوقوف في وجه موسكو، في حين توطد أوروبا علاقاتها بشأن الطاقة مع موسكو.

وأضاف ترامب وفقا لبولتون" طالما أننا لسنا على وفاق مع روسيا، لن نشارك في الناتو حيث تدفع الدول الأعضاء مليارات لروسيا. سوف نخرج إذا أقرت الدول اتفاق خط الانابيب، لن نقاتل دولة يدفعون لها".

جون بولتون كتاب جون بولتون الخروج من الناتو

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