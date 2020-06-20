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حكماء مجلس مدينة سرت: ندعم الجيش الليبي في عملياته العسكرية ونؤيد إعلان القاهرة

03:15 م السبت 20 يونيو 2020
حكماء مجلس مدينة سرت: ندعم الجيش الليبي في عملياته العسكرية ونؤيد إعلان القاهرة

الجيش الوطني الليبي

طرابلس – (أ ش أ):

أعلن أعيان وحكماء مجلس مدينة سرت، اليوم السبت، دعمهم للجيش الوطني الليبي في عملياته العسكرية لحماية المدينة، علاوة على تأييدهم لإعلان القاهرة، للوصول لحل سلمي للأزمة الليبية.

وأكد الحكماء، - في بيان عقب اجتماعهم بمدير أمن مدينة سرت، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية - رفضهم "للتصريحات التركية المستفزة" بخصوص الهجوم على مدينتهم عبر دعم تشكيلات الوفاق، مشيرين إلى استعدادهم لفتح باب التطوع لمواجهة التدخل التركي في ليبيا.

وفي سياق متصل، دفع الجيش الوطني الليبي بتعزيزات من مدينة بنغازي إلى سرت، بهدف تأمين المدينة.

وتركز الميليشيات المدعومة من حكومة الوفاق، حملتها الآن على اقتحام مدينة سرت الساحلية للوصول إلى حقول النفط الشاسعة في البلاد التي يؤمنها الجيش الوطني الليبي.

جدير بالذكر أن الجيش الليبي سيطر في يناير الماضي على مدينة سرت.

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