تركيا تعلن حظر تجوال محدودا عبر البلاد في عطلتي نهاية الأسبوع المقبلتين

إسطنبول - (د ب أ):

تعتزم تركيا فرض إغلاق في مختلف أنحاء البلاد لاحتواء فيروس كورونا (كوفيد-19) في عطلات نهاية الأسبوع المقبلة، عقب زيادة مطردة في أعداد الإصابات خلال الأسبوعين الماضيين.

وسوف يتم فرض أول إغلاق لفترة ست ساعات، يوم السبت في كل مدن البلاد البالغة 81 مدينة، وهي فترة امتحانات دخول المرحلة الثانوية، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول اليوم الخميس نقلا عن وزارة الداخلية.

وسوف يبدأ حظر التجوال من التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا (0600 إلى 1200 بتوقيت جرينتش).

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجة في وقت متأخر من أمس الأربعاء إن الإغلاق يرمي إلى منع الحشود فيما يذهب الأشخاص إلى الاختبارات ويعودون منها.

وسوف يتم فرض إغلاق ثان في 27-28 يونيو، ليتزامن مع امتحانات دخول الجامعات لفترة ست ساعات أيضا، بحسب التقرير.

ويُعفى من الحظر هؤلاء الذين سوف يرافقون الطلاب إلى مراكز الاختبارات وكذلك الأشخاص الذين اشتروا بالفعل تذاكر للسفر ما بين المدن.

وبالإضافة لذلك، سوف تظل متاجر الأغذية والمخابز مفتوحة.

لجأت تركيا في الأساس إلى عمليات إغلاق نهاية الأسبوع في بعض المحافظات وفرضت حظر تجوال واحد على مختلف أنحاء البلاد منذ تسجيل أول حالة إصابة بكورونا في 11 مارس.

وسجلت تركيا حتى الآن أكثر من 182 الف إصابة و4861 وفاة .