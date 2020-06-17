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بايدن يتهم ترامب بالفشل في التعامل مع أزمة وباء كورونا

11:38 م الأربعاء 17 يونيو 2020
بايدن يتهم ترامب بالفشل في التعامل مع أزمة وباء كورونا

جو بايدن

وكالات

اتهم جو بايدن، المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية، الرئيس دونالد ترامب بالفشل في التعامل مع جائحة كورونا، خاصة مع ارتفاع عدد المصابين بالفيروس بعد فتح بعض الولايات، حسبما نقلت روسيا اليوم.

وقال بايدز خلال فعالية لحملته الانتخابية في فيلاديلفيا: "إن الفيروس سوف يستمر كأسوأ وباء للأميركيين"، مضيفا: "إن استجابة ترامب لتفشي الوباء غير ملائمة وغير فعالة".

وأضاف: "ترامب يريد أن يظهر نفسه في صورة الرئيس القادر على مواجهة الحروب. وبخلاف الرؤساء الحقيقيين زمن الحروب، هو لا يتحمل مسؤولياته ولا يمارس أي دور قيادي، لقد استسلم في خضم المعركة".

وتأتي تصريحات بايدن بعد يومين من اتهامات وجهها له ترامب، وقال فيها إن منافسه في انتخابات الرئاسة يجر الولايات المتحدة إلى "حروب لا نهاية لها" ويعقد صفقات تجارية "سيئة".

جو بايدن ترامب فيروس كورونا الولايات المتحدة

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