أمريكا تحث بيونج يانج على عدم اتخاذ إجراءات تؤدي لنتائج عكسية بعد تفجير مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين

سول - أ ش أ:

حثت الولايات المتحدة الأمريكية كوريا الشمالية على الامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات التي تؤدي إلى نتائج عكسية بعد تفجير مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين على الحدود.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في تصريح نقلته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تؤيد تمامًا جهود كوريا الجنوبية لتحسين علاقاتها مع كوريا الشمالية وتدعو بيونج يانج إلى الامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات العكسية.

ونسفت كوريا الشمالية مكتب اتصال في مدينة (كيسونج) الحدودية أمس، بعد أيام من تصعيد لهجتها تجاه الجنوب على خلفية إرسال منشقين منشورات دعائية عبر الحدود.

وكانت بيونج يانج تهدد سول في الأيام الأخيرة، متعهدة بقطع جميع قنوات الاتصال واتخاذ الأعمال العسكرية.

وفي هذا الصدد، قال مسؤول في الإدارة الأمريكية "ندرك أن كوريا الشمالية دمرت مكتب الاتصال في كيسونج ونواصل التنسيق الوثيق مع حليفتنا كوريا الجنوبية".

وأعلن الجيش الكوري الشمالي -في وقت سابق- أنه يعيد النظر في خطط لإعادة نشر قواته في المناطق الحدودية التي تم نزع سلاحها بموجب الاتفاقيات بين الكوريتين.​