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بعد 24 يومًا بلا كورونا.. الوباء يعود إلى نيوزيلندا

09:57 ص الثلاثاء 16 يونيو 2020
بعد 24 يومًا بلا كورونا.. الوباء يعود إلى نيوزيلندا

أرشيفية

وكالات:

أعلنت نيوزيلندا، الثلاثاء، تسجل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا المُستجدا لشخصين قادمين من بريطانيا، مما ينهي فترة استمرت 24 يوما دون تسجيل إصابات جديدة في البلاد، حسبما ذكرت رويترز.

ورفعت نيوزيلندا الأسبوع الماضي جميع القيود الاجتماعية والاقتصادية، باستثناء الضوابط على الحدود، بعد أن أعلنت أنه ليس لديها أي حالات جديدة أو نشطة للفيروس، وهي واحدة من أوائل الدول في العالم التي عادت إلى الحياة الطبيعة التي كانت قبل ظهور الجائحة.

لكن رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن، حذرت من احتمال ظهور حالات جديدة في المستقبل مع عودة النيوزيلنديين من الخارج إلى البلاد، والسماح لبعض الأشخاص الآخرين بالقدوم إلى البلاد بمقتضى شروط خاصة.

وسجلت نيوزيلندا حتى الآن 22 حالة وفاة جراء الإصابة بمرض "كوفيد 19" الذي يُسببه الفيروس التاجي المُستجد.

فيروس كورونا نيوزيلندا

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