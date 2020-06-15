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مجلس الاحتياط الأمريكي يعتزم بدء شراء سندات الشركات

10:32 م الإثنين 15 يونيو 2020
مجلس الاحتياط الأمريكي يعتزم بدء شراء سندات الشركات

البنك المركزي الأمريكي

واشنطن - (د ب أ)

يعتزم مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي، بدء شراء سندات الشركات بشكل منفرد في محاولة لضخ المزيد من السيولة النقدية إلى القطاع الخاص، في أحدث تدخل من جانب المجلس في السوق ضمن إجراءات مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكر مجلس الاحتياط الاتحادي أنه "سيبدأ شراء مجموعة واسعة ومتنوعة من سندات الشركات لدعم سوق السيولة وتوفير الائتمان للشركات الكبرى".

يذكر ان مجلس الاحتياط الاتحادي يشترى سندات الشركات منذ مارس الماضي من خلال مؤشرات صناديق الاستثمار لكن الإعلان الأخير يعني أنه سيتجه نحو شراء السندات بشكل منفرد إذا كانت الشركة تلبي معايير محددة منها التصنيف الائتماني وأجل استحقاق السندات.

وفي أعقاب إعلان قرار مجلس الاحتياط الاتحادي ارتفعت أسعار الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم، حيث ارتفع مؤشر إس أند بي 500 مستردا خسائره الصباحية.

يذكر ان مجلس الاحتياط الاتحادي يقوم بتحركات حادة منذ بداية العام الحالي بما في ذلك استخدام سياسة التخفيف الكمي أو شراء سندات الخزانة الأمريكية. كما كثف دعمه لأسواق المال والحكومات المحلية وحكومات الولايات والمستهلكين والشركات.

كما خفض مجلس الاحتياط الاتحادي سعر الفائدة الرئيسية إلى حوالي صفر في المئة وقال إنه يتوقع استمراره عند هذا المستوى لفترة من الوقت.

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