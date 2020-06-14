كوريا الجنوبية تطالب جارتها الشمالية الالتزام بوقف التجارب النووية

دعوت كوريا الجنوبية الجارة الشمالية بالوفاء بالتزاماتها والمضي قدما في برنامج نزع السلاح النووي، وفق العربية.

وتوعدت النائبة الأولى لرئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري، كيم يو جونغ، الشقيقة الصغرى لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، كوريا الجنوبية باتخاذ خطوة تالية تجاهها في وقت قريب.

وقالت كيم يو جونغ، في بيان أصدرته السبت ونشرته الوكالة المركزية الكورية الرسمية في البلاد، تعليقا على قضية المنشورات التي يرسلونها المنشقون من كوريا الشمالية انطلاقا من أراضي كوريا الجنوبية: "حتى ولو جاءت نهاية العالم، فإنه يجب التخلص نهائيا من الرعاع الذين أقدموا على رمي قاذوراتهم إلى منطقتنا المقدسة، متجرئين في الوقت نفسه على إهانة السمعة المطلقة للرفيق الرئيس، الذي يعد رمزا لوطننا".

ويأتي ذلك بعد أيام من اتخاذ كوريا الجنوبية إجراء قانونيا ضد المنشقين الذين يرسلون مواد مثل الأرز ومنشورات مناهضة لكوريا الشمالية، عادة من خلال بالونات عبر الحدود شديدة التحصين أو في زجاجات عبر البحر.