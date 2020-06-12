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إندونيسيا تسجل 1111 إصابة جديدة بكورونا و48 وفاة

11:59 ص الجمعة 12 يونيو 2020
إندونيسيا تسجل 1111 إصابة جديدة بكورونا و48 وفاة

فيروس كورونا في إندونيسيا

جاكرتا- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم الجمعة تسجيل 1111 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و48 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس.

وقال مدير عام مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالوزارة - خلال مؤتمر صحفي- أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة على المستوى الوطني ارتفع إلى 36 ألفا و406 إصابات، فيما وصل عدد الوفيات إلى 2048 حالة وفاة، بحسب ما نقلته صحيفة "جاكرتا بوست" الإندونيسية.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين تعافوا من الفيروس ارتفع إلى 13 آلاف و213 شخصا.

وسجلت العاصمة جاكرتا 93 حالة إصابة مؤكدة جديدة، ليصل العدد الإجمالي إلى 8 آلاف و740 إصابة، فيما تم تسجيل 318 حالة جديدة في جاوة الشرقية، و88 حالة في شمال سومطرة.

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