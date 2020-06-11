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لبنان يرحب بالمبادرة المصرية لحل الصراع في ليبيا

11:19 ص الخميس 11 يونيو 2020
لبنان يرحب بالمبادرة المصرية لحل الصراع في ليبيا

وزارة الخارجية اللبنانية

بيروت - أ ش أ
أعربت وزارة الخارجية اللبنانية عن ترحيبها بالمبادرة التي أطلقتها مصر لحل الصراع الذي تشهده ليبيا.
وذكرت الخارجية اللبنانية - في بيان لها اليوم الخميس - أنها تثمن الجهود التي تبذلها مصر في سبيل الوصول إلى حل عادل وشامل يؤمن السلم والاستقرار لليبيا ويعيد الأمن والازدهار لشعبها.

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