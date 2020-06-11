لبنان يرحب بالمبادرة المصرية لحل الصراع في ليبيا

بيروت - أ ش أ

أعربت وزارة الخارجية اللبنانية عن ترحيبها بالمبادرة التي أطلقتها مصر لحل الصراع الذي تشهده ليبيا.

وذكرت الخارجية اللبنانية - في بيان لها اليوم الخميس - أنها تثمن الجهود التي تبذلها مصر في سبيل الوصول إلى حل عادل وشامل يؤمن السلم والاستقرار لليبيا ويعيد الأمن والازدهار لشعبها.