نيويورك تفرض حظر للتجوال لمواجهة أعمال الشغب في الولاية

وكالات:

أعلن حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو، فرض حظر التجوال لمواجهة أعمال الشغب بالولاية التي اندلعت ردا على مقتل المواطن ذو الأصول الإفريقية جورج فلويد، في مدينة مينيابوليس الأمريكية، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

هذا وشهدت نيويورك احتجاجات وأعمال عنف ردا على مقتل فلويد.

وتم القبض على أكثر من 300 شخص في مدينة نيويورك ليلة أول أمس السبت، من بينهم ابنة عمدة المدينة بيل دي بلاسيو.

وقال عمدة مدينة نيويورك، إنه يفتخر بابنته عقب إلقاء القبض عليها خلال مشاركتها في احتجاجات ضد مقتل المواطن الأمريكي الأسود جورج فلويد، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة بينما كان يضع شرطي أبيض ركبته على عنقه لنحو تسع دقائق في مدينة مينيابولس الواقعة بولاية مينيسوتا، الأسبوع الماضي.

وقد أكد دي بلاسيو، التقارير التي أفادت باحتجاز ابنته كيارا خلال التظاهرات التي شهدتها المدينة احتجاجا على مقتل فلويد.

وأشار عمدة نيويورك، إلى عمر ابنته، وقال إنها لم تطلب الإذن منه للمشاركة في الاحتجاجات.

وأضاف دي بلاسيو: "أنا فخور بها لأنها تهتم بالأمر كثيرًا، وكانت على استعداد للذهاب إلى الخارج والقيام بشيء حيال ذلك".

وأوضح دي بلاسيو أن "ابنته تعتقد أن كل ما فعلته كان بروح الاحتجاج السلمي والدال على الاحترام".

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن كيارا دي بلاسيو كانت ضمن مجموعة من المحتجين رفضوا إفساح الطريق، في حين أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن أحدى النقابات الشرطية كشفت عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي عن التفاصيل الشخصية لابنة عمدة نيويورك.

وقد تم إزالة هذا المنشور الذي يتضمن التفاصيل الشخصية لكيارا، لمخالفته قواعد تويتر للتواصل الاجتماعي.