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الصين تهدد بـ"هجمات مضادة" بعد استهداف ترامب لقانون بشأن هونج كونج

08:00 م الإثنين 01 يونيو 2020
الصين تهدد بـ"هجمات مضادة" بعد استهداف ترامب لقانون بشأن هونج كونج

المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان

بكين - (د ب أ)

قالت الصين اليوم الاثنين، إنها سترد على الإجراءات الأمريكية أو الكلمات التي تضر بمصالحها بـ "هجمات مضادة صارمة" بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي إنه "سيبدأ عملية" تجريد هونج كونج من وضعها التجاري الخاص.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان مجددا على أن بكين وواشنطن ستستفيدان من العمل معا وستخسران من المواجهة ، مضيفا" بكين مستعدة "للدفاع عن سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية".

وقال ترامب يوم الجمعة الماضية إنه سيبدأ العملية بعد أن أقر البرلمان الصيني يوم الخميس الماضي قانونا مثيرا للجدل للأمن القومي لهونج كونج.

وأضاف ترامب أن الخطوة ستؤثر على "النطاق الكامل" للاتفاقيات مع هونج كونج ، ومن بينها اتفاقيات الجمارك والسفر.

ورفضت هونج كونج تهديد ترامب وقالت إن ادعاءه بأن الإقليم فقد استقلاله "تجاهل للحقائق على الأرض".

وسيمثل تغيير الوضع الرسمي ضربة قوية لعلاقة هونج كونج التجارية مع الولايات المتحدة ووضع الإقليم كمركز مالي آسيوي رئيسي ، والذي يعمل أيضًا كميناء للمعاملات المالية والتجارية لبكين مع الدول الأخرى.

ومن المقرر أن تفرض بكين قوانين خاصة بالأمن القومي نيابة عن هونج كونج تستهدف "الخيانة والتحريض والإرهاب والتدخل الأجنبي".

وزارة الخارجية الصينية الصين هونج كونج دونالد ترامب

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