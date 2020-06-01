العربية: إصابة موظف بمكتب نتنياهو بفيروس كورونا

وكالات:

أفادت فضائية العربية، بأنه تأكد إصابة موظف في مكتب رئيس الوزراء بدولة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو بفيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة بدولة الاحتلال أعلنت الجمعة تسجيل أكثر من 100 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، متخطية المستوى الذي توقعته الحكومة.

وتم اتخاذ قرار بعدم رفع القيود إذا تم تسجيل أكثر من 100 إصابة جديدة يوميا.

قال موشيه بار سيمان توف، مدير عام وزارة الصحة، في مؤتمر صحفي: "كانت لدينا مرحلة من النشاط المفاجىء والنشوة . والآن، لدينا إشارة للتنبيه".