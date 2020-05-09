الظلام يخيم على كينيا وأوغندا بسبب انقطاع التيار الكهربائي
نيروبي- (د ب أ):
أفادت الشركتان المسؤولتان عن توزيع الكهرباء في كينيا وأوغندا بأن الظلام ساد أجزاء واسعة من البلدين اللذين يقعان شرقي أفريقيا بسبب انقطاع التيار الكهربي.
وأشارت شركة "كينيا باور آند لايتنينج" في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن التيار الكهربي في البلاد انقطع في وقت مبكر صباح اليوم بسبب خلل في شبكة التوزيع، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "بلومبرج" اليوم السبت.
وقالت شركة "أوماما ليمتد"، وهي أكبر شركات توزيع الكهرباء في أوغندا عبر حسابها على "تويتر" أن أجزاء كبيرة من البلاد تأثرت بانقطاع التيار.
ولم يتضح ما إذا كان هناك علاقة بين انقطاع التيار في البلدين.
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