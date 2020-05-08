تراجع وتيرة تفشي فيروس كورونا في روسيا

موسكو - (د ب ا):

شهدت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في روسيا اليوم الجمعة انخفاضا مقارنة مع إحصاءات اليوم السابق، حيث سجلت السلطات الصحية 10699 حالة جديدة خلال آخر 24 ساعة.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة كورونا في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في روسيا وصل إلى 187859، بحسب ما أوردته قناة "روسيا اليوم".

ويأتي ذلك بعد يوم من قفزة قياسية بـ11231 حالة خلال 24 ساعة شهدتها الإصابات بكورونا في روسيا.

وتتوزع الإصابات الجديدة بين 83 من أقاليم روسيا، وتعود أغلبيتها (5846 حالة) إلى العاصمة موسكو، التي لا تزال أكبر بؤرة للوباء في البلاد بـ98522 إصابة و956 وفاة.

كما سجلت غرفة العمليات 98 وفاة جديدة جراء الوباء (مقابل 88 وفاة أمس)، ليرتفع إجمالي عدد ضحايا الفيروس التاجي في البلاد إلى 1723 حالة وفاة.

وتماثل 2805 أشخاص للشفاء من كورونا خلال اليوم الأخير، ليصل عدد المتعافين إلى 26608 أشخاص.