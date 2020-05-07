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ميليشيات الحوثي اليمنية تعلن مقتل أحد أبرز قياداتها العسكرية

11:42 م الخميس 07 مايو 2020
ميليشيات الحوثي اليمنية تعلن مقتل أحد أبرز قياداتها العسكرية

ميليشيات الحوثي _أرشيفية

وكالات:

أعلنت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران في اليمن، مقتل أحد أبرز قياداتها العسكرية، وذلك بحسب ما ذكره "العربية نت".

ونعت قيادات حوثية رفيعة مصرع قائد القوات الخاصة التابعة للميليشيا اللواء محمد عبدالكريم الحمران، وأعلنت في مواقع التواصل الاجتماعي، أنه سيتم تشييع جثمانه بعد ظهر اليوم الخميس من جامع الصالح بالعاصمة صنعاء.

وذكرت مصادر في جماعة الحوثي أن اللواء الحمران قائد القوات الخاصة التابعة للميليشيا، قُتل في معارك بمحافظة صعدة، المعقل الرئيس للحوثيين أقصى شمال اليمن، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وهذا هو ثاني قائد لهذه القوات التابعة للميليشيات الحوثية يلقى مصرعه، بعد مقتل قائدها السابق أبو شهيد الجرادي في المعارك الدائرة مع القوات الحكومية.

ويعد الحمران الذي ينحدر من محافظة صعدة (معقل الحوثيين)، ومن إحدى الأسر المقربة من زعيم الميليشيات وتربطهم علاقة مصاهرة، من القيادات العسكرية الحوثية التي تدربت في إيران وجنوب لبنان وممن شارك في حروب التمرد الحوثي بصعدة ضد الدولة اليمنية في الفترة 2004-2009م.

ميليشيات الحوثي اليمن إيران

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