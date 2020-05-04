دولة الاحتلال تعلن تخفيف القيود المفروضة بسبب كورونا

تل ابيب - (د ب ا)

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في اسرائيل بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، عن سلسلة من التسهيلات على المواطنين سعيا إلى إعادة الحياة إلى مجراها الطبيعي في البلاد في أعقاب مؤشرات على تراجع تفشي وباء الكورونا.

وقال نتنياهو، إن القيود على الابتعاد لمسافة 100 أصبحت لاغية كما يسمح بزيارة الأقارب من الدرجة الأولى شرط الحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

وقررت الحكومة السماح بتجمهر عدد لا يفوق ال20 شخصا في الأماكن المفتوحة واجراء حفلات الزفاف بعدد لا يفوق ال 50 ضيفا،بحسب هيئة البث الإسرائيلي.

وتوقع رئيس الوزراء الغاء القيود كافة عن التجمهر في منتصف شهر يونيو المقبل.

وفيما يخص المرافق الاقتصادية، قال نتنياهو إنه ستتم إعادة فتح المجمعات التجارية المسقوفة والأسواق المفتوحة يوم الخميس القادم.

واعتبارا من الأسبوع القادم سيعود جهاز التعليم إلى العمل المنتظم كالمعتاد اما جهاز التعليم العالي فسيفتتح مجددا منتصف شهر يوليو المقبل.

كما أعلن رئيس الوزراء أن منشآت الرياضة واللياقة البدنية وحمامات السباحة سيعاد افتتاحها نهاية الشهر الحالي .

وأكد نتنياهو أن إسرائيل لا تزال ملزمة بمكافحة الوباء بلا هوادة مشير إلى احتمال فرض القيود الأكثر صرامة مرة أخرى إذا عاد الوباء إلى التفشي من خلال موجة ثانية من العدوى .

وسجلت إسرائيل 235 حالة وفاة و 16246 إصابة حتى اليوم الاثنين.