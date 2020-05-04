السعودية : ارتفاع الوفيات بكورونا إلى 191 حالة

الرياض - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاثنين تسجيل سبع وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس في المملكة إلى 191 حالة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، في مؤتمر صحفي اليوم، إلى تسجيل 1645 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 28656 حالة.

ولفت المتحدث إلى تسجيل 342 حالة شفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 4476 .