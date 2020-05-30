جامعة جونز هوبكنز: البرازيل تفوق اسبانيا في عدد وفيات كورونا

ريو دي جانيرو - (د ب أ):

أظهرت إحصائيات جديدة نشرتها جامعة جونز هوبكنز في الولايات المتحدة، مساء الجمعة، أن البرازيل فاقت اسبانيا من حيث عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الصحة البرازيلية، إن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 27787.

وأعلنت البرازيل يوم الخميس، عن تسجيل أكثر من 26417 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهو أكبر عدد منذ بدء تفشي المرض.

وارتفع العدد الإجمالي للإصابة بالفيروس إلى 465 ألفا و166 إصابة، لتحتل المركز الثاني عالميا، بعد الولايات المتحدة.

ويرجح أن يكون عدد حالات الإصابة والوفيات غير المكتشفة أعلى بكثير بسبب عدم توفر الاختبارات والتأخر في معالجة نتائج المختبرات.​