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مقتل 5 مصابين بكورونا إثر حريق بمستشفى في بنجلاديش

10:39 م الأربعاء 27 مايو 2020
مقتل 5 مصابين بكورونا إثر حريق بمستشفى في بنجلاديش

أرشيفية

دكا - (د ب أ):

قالت أجهزة الإطفاء في دكا، عاصمة بنجلاديش، اليوم الأربعاء، إن خمسة أشخاص، على الأٌقل، كان يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، لقوا حتفهم في حريق شب بأحد مستشفيات المدينة.

وقال رئيس إدارة الإطفاء، البريجادير ساجد حسين، إن الحريق اندلع بوحدة حديثة الإنشاء لعلاج المصابين بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا، بمستشفى "يونايتد هوسبيتال" في منطقة "جولشان" بدكا، ونجم عنه وفاة المرضى الموجودين داخل الوحدة.

وأضاف: "قمنا بإخراج جثث متفحمة لأربعة رجال، وامرأة من بين الأنقاض."

وأوضح أن الضحايا كانوا قيد الحجر الصحي بالمستشفى بعدما ظهرت عليهم أعراض الإصابة بـ "كوفيد-19"، وأكد أن المرضى في المبنى الرئيسي للمستشفى لم يصابوا بأذى.

واستغرق رجال الإطفاء حوالي 30 دقيقة للسيطرة على الحريق، الذي يعتقد أن السبب وراءه ماس كهربائي.

وقال حسين إنه يعتقد أن الوحدة الجديدة لم تكن تحظى بإجراءات كافية للحماية ضد الحرائق. وتم فتح تحقيق في الحادث.

يشار إلى أن المستشفى أقيم في ثمانينيات القرن الماضي، بسعة 450 سريرا، ويعد أحد أفضل المنشآت الطيبة في بنجلاديش.

حريق بمستشفى بنجلاديش فيروس كورونا الإطفاء في دكا

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