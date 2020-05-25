ترامب يهدد بنقل مقر مؤتمر الحزب الجمهوري بسبب قيود كورونا
وكالات:
حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين من أنه قد ينقل مقر انعقاد المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري المقرر في أغسطس آب من ولاية نورث كارولاينا إذا فرضت الولاية قيود التباعد الاجتماعي على التجمعات، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.
وأرغمت جائحة كوفيد-19 ترامب ومنافسه الديمقراطي جون بايدن على وقف التجمعات الانتخابية. وعبر البعض عن مخاوفهم من أن تشكل مؤتمرات الترشيح الرسمية الضخمة التي تعج بالحضور مخاطر على السلامة العامة.
وقال ترامب على تويتر إنه إذا لم يرد الحاكم الديمقراطي للولاية روي كوبر فورا على "ما إذا كان سيسمح بشغل المكان بالكامل فإن الحزب سيجد موقعا آخر للمؤتمر الجمهوري الوطني بكل الوظائف والتنمية الاقتصادية التي حققها".
ومن المقرر أن يبدأ المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري يوم 24 أغسطس آب في مدينة شارلوت.
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