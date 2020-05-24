لبنان يسجل 17 إصابة جديدة بكورونا

بيروت- ( د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة في لبنان اليوم الاحد تسجيل17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 1114 حالة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم، أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام"،إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس "ليستقر عدد الوفيات حتى تاريخه عند 26 حالة وفاة".

وأشارت إلى أن عدد حالات التعافي بلغ688.

وكان مجلس الوزراء اللبناني مدد يوم الخميس الماضي التعبئة العامة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد حتى السابع من حزيران/ يونيو المقبل.