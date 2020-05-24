أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا مسلسل الاختيار امتحانات الثانوية العامة رامز جلال الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

لبنان يسجل 17 إصابة جديدة بكورونا

03:04 م الأحد 24 مايو 2020
لبنان يسجل 17 إصابة جديدة بكورونا

فيروس كورونا في لبنان

بيروت- ( د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة في لبنان اليوم الاحد تسجيل17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 1114 حالة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم، أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام"،إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس "ليستقر عدد الوفيات حتى تاريخه عند 26 حالة وفاة".

وأشارت إلى أن عدد حالات التعافي بلغ688.

وكان مجلس الوزراء اللبناني مدد يوم الخميس الماضي التعبئة العامة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد حتى السابع من حزيران/ يونيو المقبل.

لبنان فيروس كورونا وزارة الصحة اللبنانية

الخبر التالى:

شرطة هونج كونج تطلق الغاز على متظاهرين تحدوا التحذيرات

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 16513

    عدد المصابين

  • 4628

    عدد المتعافين

  • 735

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 5403979

    عدد المصابين

  • 2247230

    عدد المتعافين

  • 343975

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:20 مستشفى تبدأ في تقديم خدمات الكشف عن مرضى كورونا بالجيزة