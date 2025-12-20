دار الإفتاء تكشف ماذا فعل الرسول الكريم عند رؤية هلال شهر رجب

قالت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": إنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه عندما رأى هلال شهر رجب قال: "اللهم بارك‏ لنا في‏ رجب‏ وشعبان، وبلغنا شهر رمضان،..".

وأضافت دار الإفتاء أن هذه أول ليلة من شهر رجب، أكثروا من الدعاء، والصلاة على رسول الله، والاستغفار.

واستطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ، هلالَ شهرِ رجب لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم السبت التاسع والعشرين من شهر جمادى الآخرة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا، الموافق العشرين من شهر ديسمبر لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وقد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتُ رؤية هلالِ شهر رجب لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا.

وعلى ذلك أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الأحد الموافق الواحد والعشرين من شهر ديسمبر لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر رجب لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا.