إعلان

دار الإفتاء تكشف ماذا فعل الرسول الكريم عند رؤية هلال شهر رجب

كتب : أحمد عبدالمنعم

07:31 م 20/12/2025

ماذا فعل الرسول الكريم عند رؤية هلال شهر رجب؟

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قالت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": إنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه عندما رأى هلال شهر رجب قال: "اللهم بارك‏ لنا في‏ رجب‏ وشعبان، وبلغنا شهر رمضان،..".

وأضافت دار الإفتاء أن هذه أول ليلة من شهر رجب، أكثروا من الدعاء، والصلاة على رسول الله، والاستغفار.

واستطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ، هلالَ شهرِ رجب لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم السبت التاسع والعشرين من شهر جمادى الآخرة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا، الموافق العشرين من شهر ديسمبر لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وقد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتُ رؤية هلالِ شهر رجب لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا.

وعلى ذلك أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الأحد الموافق الواحد والعشرين من شهر ديسمبر لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر رجب لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شهر رجب هلال شهر رجب الافتاء

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الزمالك ضد حرس الحدود.. كأس عاصمة مصر
الجريدة الرسمية تنشر قرار نزع ملكية أراضي وعقارات لتنفيذ مشروع محور 26 يوليو
اللهم بلغنا رمضان.. غدًا أول أيام شهر رجب لعام 1447هـجريًا
الطقس غدًا| الحرارة تنخفض لـ5 درجات.. والأرصاد تحذر من هذه الظواهر
النائب العام يوافق على رفع اسم علاء عبد الفتاح من قوائم الممنوعين من السفر