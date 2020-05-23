عُمان تسجل 463 إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاع الحالات إلى 7257
مسقط- (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، السبت، تسجيل 463 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في السلطنة إلى 7257 حالة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني، السبت، إن الإصابات تشمل 210 حالات لعمانيين، و 253 لغير عمانيين.
وأشارت إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد بلغ 1848، لافتة إلى تسجيل 34 حالة وفاة.
ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.
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