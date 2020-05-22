جونز هوبكنز: تسجيل 1255وفاة بسبب كورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة

واشنطن- (أ ش أ):

سجلت الولايات المتحدة 1255 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك وفقا لجامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية.

وذكرت الجامعة - وفقا لما نقلته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة- أن إجمالي عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد بلغ 94 ألفا و661 شخصا، وذلك من أصل 1.576.542 إصابة تم تشخيصها.

وأضافت أنه نظرا إلى صعوبة الوصول إلى اختبارات (كوفيد-19) بالنسبة لعامة الناس، يُرجح أن يكون عدد الإصابات أعلى بكثير.