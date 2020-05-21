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بومبيو يهاجم الصين مُجددًا بسبب فيروس كورونا

12:25 ص الخميس 21 مايو 2020
بومبيو يهاجم الصين مُجددًا بسبب فيروس كورونا

مايك بومبيو

(وكالات):

هاجم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يوم الأربعاء، الصين مجددا بسبب فيروس كورونا المستجد.

ووصف بومبيو مبلغ ملياري دولار الذي تعهدت الصين بتقديمه لمكافحة الجائحة بأنه "لا يذكر" مقارنة مع مئات الآلاف من الأرواح التي أُزهقت وتريليونات الدولارات التي أهدرت.

ورفض بومبيو ما ذكره الرئيس الصيني شي جين بينج بأن بكين تصرفت بشفافية بعد ظهور التفشي في الصين، حيث قال "إذا أراد شي إظهار ذلك فعليه عقد مؤتمر صحفي والسماح للصحفيين بسؤاله عن أي شيء".

وقال بومبيو خلال مؤتمر صحفي بوزارة الخارجية: "الرئيس شي زعم هذا الأسبوع أن الصين تتصرف بوضوح وشفافية مسؤولة، أتمنى لو كان الوضع كذلك"، مشيرا إلى أن بكين استمرت في حجب عينات الفيروس ومنع الوصول إلى المنشآت لفرض رقابة على النقاش و"أكثر من ذلك بكثير".

وتابع قائلا "هذا الوباء أزهق أرواح نحو 90 ألف أمريكي وأفقد أكثر من 36 مليون أمريكي وظائفهم منذ مارس، وأزهق أرواح 300 ألف إنسان بأنحاء العالم.. هذا قد يساوي 9 تريليونات وفقا للتقديرات، تكلفة فرضتها على العالم إخفاقات الحزب الشيوعي الصيني".

واتهم الدبلوماسي الأمريكي الصين بتهديد أستراليا "بالقصاص الاقتصادي" لطلبها إجراء تحقيق مستقل في أصول التفشي، واتهم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس بإقامة "علاقات وثيقة غير مألوفة مع بكين قبل وقت طويل من وقوع هذه الجائحة".

جدير بالذكر أن ترامب اقترح الانسحاب من منظمة الصحة العالمية بسبب استجابتها للجائحة ووصفها "بالدمية في يد الصين" فيما تعهد شي بتقديم ملياري دولار.

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