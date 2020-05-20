بينهم وزير الداخلية.. واشنطن تفرض عقوبات على 12 شخصًا وكيانًا إيرانيًا
وكالات
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن عقوبات جديدة فرضتها الولايات المتحدة، بحق أشخاص وكيانات إيرانية، لاتهامهم بانتهاكات لحقوق الإنسان.
استهدفت العقوبات الجديدة، بحسب البيان الصادر اليوم، تسعة أفراد منهم وزير الداخلية عبدالرضا رحماني فضلي، وثلاثة كيانات منها سجنان وهيئة لإنفاذ القانون.
من جانبه، أعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في بيان "النظام الإيراني يقمع بعنف معارضة الشعب الإيراني، بما في ذلك التظاهرات السلمية، بعنف جسدي ونفسي".
ووصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم، وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي، بأنه قائد شرير، سمح بقتل مواطنين إيرانيين.
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