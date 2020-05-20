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إسبانيا تلزم بارتداء الكمامات في الأماكن العامة

12:12 م الأربعاء 20 مايو 2020
إسبانيا تلزم بارتداء الكمامات في الأماكن العامة

أرشيفية

وكالات:
أصدرت الحكومة الإسبانية، اليوم الأربعاء، قرارا يقضي بإلزام كل من يبلغ عمره أكثر من ست سنوات بارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة والمفتوحة في إطار جهودها لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقالت وزارة الصحة إن كل من استحال عليهم الحفاظ على مسافة مترين بين بعضهم البعض فإنه يتوجب عليهم ارتداء الكمامات، مشيرة إلى أن هذه التدابير ضرورية لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.
ويستعد رئيس الوزراء بيدرو سانتشيز لأن يطلب من البرلمان تمديد حالة الطوارئ حتى أواخر يونيو.
وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في إسبانيا 232037، وإجمالي الوفيات - 27778.

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